150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани

В Краснодарском крае откроют 153 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них школьников будут обучать по цифровому и гуманитарному профилям - например, по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». На «Технологии» школьники смогут постичь азы 3D-моделирования, прототипирования, компьютерного черчения, технологии цифрового пространства.

Как сообщает пресс-служба администрации края, центры откроются в рамках нацпроекта «Образование». Общий объем финансирования в этом году составил более 250 млн руб., большую часть из них выделила федерация.

Елена Рыжкова