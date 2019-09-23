Недостроенный завод PepsiCo под Новосибирском продан за 400 млн рублей

Компания PepsiCo продала недостроенный завод в промзоне Бердска в Новосибирской области. Об этом в понедельник сообщила вице-мэр по экономразвитию Жанна Шурова, которую цитирует местной издание «Бердск онлайн».

Объект был выставлен на продажу за 440 млн руб. Общая площадь построек завода — более 51,2 тыс. кв. м, они расположены на участке площадью 12,33 га, который находится в аренде до 2020 года. Степень готовности производственного корпуса (49,5 тыс. кв. м) — 78%. Инвестиции в строительство составили более 1 млрд руб. Объект был заморожен с 2009 года.

В июне эксперты рынка недвижимости оценивали цену продажи предприятия как адекватную рынку. Интерес к недостроенному заводу, по их данным, мог проявить инвестор, который рассматривает возможность организации арендного бизнеса.

Оксана Павлова