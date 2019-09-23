В Петербурге простились с оперной певицей Ириной Богачевой

В понедельник, 23 сентября, в Мариинском театре прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Ириной Богачевой. Траурное мероприятие посетило несколько сотен человек, сообщает ТАСС.

После гражданской панихиды состоялось отпевание в Николо-Богоявленском морском соборе, расположенном неподалеку от Театральной площади. Похоронят оперную певицу в некрополе при Воскресенском Новодевичьем монастыре на Московском проспекте.

Напомним, что Ирина Богачева скончалась в Петербурге 19 сентября на 81-м году жизни. Оперная певица была солисткой Мариинского театра, преподавала в петербургской консерватории. Являлась лауреатом орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, почетным гражданином Санкт-Петербурга.