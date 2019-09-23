В Ростове могут изменить правила финансирования ремонта исторических зданий

Власти Ростова-на-Дону намерены изучить опыт Санкт-Петербурга и Москвы по капремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. После этого в регионе могут изменить правила финансирования реконструкции таких зданий. Об этом сообщает управление по информационной политике Заксобрания Ростовской области.

Согласно действующему законодательству Ростовской области, содержание и сохранение объектов культурного наследия лежит на собственниках зданий. Отмечается, что собственники квартир зачастую не имеют возможности финансировать дорогостоящую реставрацию фасада. «Мы проанализировали опыт других субъектов Российской Федерации в данной сфере и обнаружили практики, достойные внимания. Например, в Санкт-Петербурге капремонт многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, выведен в отдельную программу и финансируется не по линии фонда капитального ремонта. В Москве действует несколько иная система. Там дополнительные затраты субсидируются: капремонт в обычном режиме делается за счет отчислений собственников жилья, а реставрационные работы производятся за счет бюджета»,— отметила председатель комитета донского парламента по образованию Светлана Мананкина, ее слова приводятся в сообщении.

Также рассматривается вариант установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также разработка муниципальной программы по сохранению и развитию исторического центра Ростова-на-Дону с привлечением средств областного бюджета.

Как сказано в сообщении, сейчас качество ремонта фасадов зданий в Ростове признано неудовлетворительным. Отмечается, что губернатор Ростовской области Василий Голубев при объезде города выражал недовольство тем, как к вопросу ремонта фасада подходят местные власти.

Кристина Федичкина