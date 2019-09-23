В аэропорту Платов у пассажирки изъяли более 1 кг ювелирных изделий

Во время таможенного контроля пассажиров международного авиарейса из Анталии в аэропорту Платов таможенники обнаружили в багаже жительницы Ростовской области 63 ювелирных изделия общей массой 451,3 г. Пассажирка проходила по зеленому коридору и не подавала таможенную декларацию на украшения.

Пограничники предположили, что часть золота женщина скрывает при себе и решили досмотреть нарушительницу. В результате досмотра при пассажирке обнаружили еще 171 ювелирное изделие общим весом 852,2 г.

«По словам пассажирки, все незадекларированные изделия она привезла для личного пользования, а также для членов семьи. А ювелирные изделия, обнаруженные в ходе личного таможенного досмотра, были укрыты ею из-за боязни потерять их», - говорится в сообщении.

Стоимость незадекларированных украшений определят в лаборатории. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дарья Голякова