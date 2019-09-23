Минэкологии Башкирии рассчитывает найти деньги на ликвидацию трех опасных объектов

Министерство экологии и природопользования Башкирии рассчитывает получить финансирование на ликвидацию трех наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, расположенных в республике. В проекте комплексной программы обращения с ТКО предусмотрена ликвидация свалки промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе, отходов Семеновской золотоизвлекательной фабрики в Баймакском районе и диоксиносодержащих шламонакопителей на территории бывшего «Уфахимпрома», сообщил глава минэкологии Урал Искандаров. Затраты на эти цели он не уточнил, равно как и сроки санации объектов.

Стоимость санации территории «Уфахимпрома» площадью более 450 кв. м оценивалась в 2014-2016 годах в 2— 4,4 млрд руб. В этом году мэрия Уфы, которой передана токсичная территория завода, заказала проект санации санкт-петербургскому ООО «Размах ГП».

Территория Семеновской золотоизвлекательной фабрики содержит около 2,6 млн т отходов, в том числе токсичных элементов вроде ртути, селена, свинца, мышьяка и кадмия. Тема ликвидации этой промышленной свалки, как и санации территории «Уфахимпрома» периодически поднимается властями Башкирии с 2011 года, но проект существенно не продвинулся. В 2011 году приводились данные экспертизы Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности о том, что в питьевой воде рядом с фабрикой превышено содержание допустимых показаний по ртути. В 2011 году право пользования недрами фабрики было передано екатеринбургскому ООО Металлург комплект».

Свалка промышленных отходов «Михайловская» существует с конца 1960-х годов. Использовалась как место складирования отходов предприятий промзоны Стерлитамака. В настоящее время территория законсервирована. Объект площадью более 5 тыс. га содержит около 30 тыс. т отходов, загрязнен тяжелыми металлами и токсичными элементами. В августе минэкологии заказало проект рекультивации свалки стоимостью 17 млн руб. московскому ООО «Институт Транснефтегазпроект». О стоимости санации не сообщалось.

Ирина Самойлова