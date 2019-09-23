Путин посоветовал Медведеву сосредоточиться на разбюрокрачивании принятия решений

Президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым обсудил бюджет на три года. Глава государства предложил правительству после принятия документа заняться «разбюрокрачиванием принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования».

«Даже в этом году, к сожалению, не получается так, как мы планировали изначально,— ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения. Связано это в том числе с рядом обстоятельств объективного характера в силу принятых ранее решений»,— сказал господин Путин. Он считает, что это необходимо для реализации национальных проектов.

Дмитрий Медведев пообещал, что в правительстве так и поступят. «Будем заниматься как раз и такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют, по доведению финансовых ресурсов»,— сказал премьер-министр. По его словам, на реализацию нацпроектов заложено 7 трлн руб. в течение трех лет.

Напомним, правительство утвердило основные параметры бюджета на прошлой неделе. Он будет слабопрофицитным в течение трех лет. Со второго полугодия 2020 года возможны внутренние инвестиции из Фонда национального благосостояния.

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