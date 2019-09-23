Суд привлек экс-замминистра Бажанова к субсидиарной ответственности на 12,1 млрд рублей

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск ООО «Компания "Благо"» Аркадия Фосмана о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего заместителя главы Минсельхоза Алексея Бажанова по долгам разорившейся группы «Маслопродукт» на 12,1 млрд руб. Согласно решению суда, эти деньги подлежит взыскать с господина Бажанова, определение может быть обжаловано до 29 сентября.

Напомним, как полагают в компании «Благо», Алексей Бажанов выступал фактическим бенефициаром и контролировал ЗАО «Ойл Продакшн» — юрлицо, куда из-за финансовых проблем были выведены активы холдинга. Впоследствии компания получила кредиты под эти активы, однако суд изъял их в рамках процесса ликвидации. Сам экс-замминистра является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денег в особо крупном размере, на данный момент он находится в Лондоне.

Подробнее – в материале “Ъ” «Алексею Бажанову пока не списали миллиарды».

Андрей Прах, Воронеж