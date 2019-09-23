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В Сочи водитель легкового автомобиля улетел со 100-метрового обрыва

Фото: ЮРПСО МЧС РФ

Авария произошла в минувшую субботу, 21 сентября, около 22:30. Как сообщили в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ очевидец ЧП, на 4-ом километре Марьинского шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в крутой обрыв глубиной около 100 метров.

Уточняется, что обрыв сильно зарос кустарником. Для помощи водителю потребовалась помощь спасателей, которые спустились по склону до автомашины и эвакуировали из нее 41-летнего пострадавшего жителя Ставрополя. Мужчину передали врачам Скорой помощи. После этого спасатели отсоединили аккумулятор поврежденного авто, обесточив его.

Василий Хитрых


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