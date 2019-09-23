Мэрия Орла покупает бронзовый бюст маршала Жукова

Власти Орла опубликовали тендер на закупку бюста советского маршала Георгия Жукова, сообщает «Вечерний Орел». Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября, сами торги в форме электронного аукциона запланированы на 1 октября. По данным издания, бюст должен быть установлен на площади Жукова в областном центре.

В документах закупки указано, что бюст «приобретается по наказам избирателей депутатам орловского облсовета». Подрядчик должен изготовить и до 15 декабря передать городу бюст высотой в 1,3 м и весом в 450 кг. Внутренний каркас с крепежом для установки бронзового бюста на постамент должен быть сделан из стали. Начальная цена контракта составляет 901 тыс. руб.. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября.

Сергей Калашников