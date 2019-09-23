Банкротство «Треста №14» отложено на январь 2020 года

Сегодня Арбитражный суд Пермского края отложил до 31 января 2020 года рассмотрение иска налоговой службы о банкротстве ПАО «Трест №14». Еще в мае в арбитраж края поступило заявление от инспекции ФНС Свердловского района Перми о банкротстве «Треста» с суммой требований 181 млн руб. Арбитражный суд дал сторонам почти три месяца для урегулирования спора мирным путем, заседание назначено на 23 сентября.

Как сообщал "Ъ-Прикамье", стороны вели переговоры о мировом соглашении. Оно заключалось в том, что ПАО увеличивает уставный капитал, дополнительные акции оплачивает денежными средствами и дает их в залог налоговой качестве обеспечения погашения задолженности по обязательным платежам. В этом случае ФНС станет контролирующим акционером ПАО. В итоге такое решение утвердило собрание акционеров «Треста» 13 сентября.

Сегодня на заседании налоговая служба просила отложить рассмотрение дела на месяц. Представитель организации предложил перенести срок рассмотрения на три месяца — это время необходимо для регистрации эмиссии акций.

В «Тресте №14» сообщили также, что составили реестр непрофильных активов на 300 млн руб., который был передан на реализацию судебным приставам и последующее погашение долгов. Кроме того, «Трест» ввел в строй три объекта незавершенного строительства, что даст предприятию выручку в 1,5 млрд руб., это также скажется на общем финансовом состоянии ПАО. По информации налоговой службы, сегодня долг «Треста №14» перед бюджетом превышает 200 млн руб.