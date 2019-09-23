ФСБ задержала курского борца с коррупцией при получении взятки

Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Курску стал фигурантом уголовного дела о коррупции. О его возбуждении сообщило управление СКР по Курской области. Оперуполномоченного обвиняют в вымогательстве взятки и ее получении(п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он был задержан после получения взятки сотрудниками регионального управления ФСБ. Имя полицейского следствие не раскрывает.
По версии следствия, 19 сентября обвиняемый на стоянке получил от представителя одной из организаций города Курска 100 тыс. руб. «за оказание содействия в отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и обеспечения проведения по нему проверочных мероприятий». Сейчас оперативник находится в СИЗО. В пресс-службе УМВД по Курской области отметили, что сразу после происшествия сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей.