Жители Шахт ниже всех оценили соотношение своих доходов и стоимости жизни

Шахты заняли последнее место из 200 городов России в рейтинге портала Domofond по соотношению уровня доходов и стоимости жизни, сообщает пресс-служба портала.

В опросе поучаствовало 90 тыс. жителей страны. Участникам предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Шахты набрали 2,4 балла из 10. На второй строчке антирейтинга расположился другой город Ростовской области Каменск-Шахтинский с результатом 2,5 балла. Третье место занял Камышин Волгоградской области (2,5 балла).

Выше всех свое благосостояние оценили жители Кудрово (5,8 баллов) и Мурино (5,3 балла) Ленинградской области. На третьем месте Москва с результатом 5,2 балла.

В среднем по стране респонденты оценили свое благосостояние на 3,9 балла из 10. Это на 0,4 балла ниже, чем в прошлом году.

Дарья Голякова