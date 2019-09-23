УЗПМ получит муниципальный контракт на 350 млн руб.

Администрация Перми подвела итоги торгов на поставку многокомпонентного противогололедного материала для нужд Ленинского, Дзержинского и Свердловского районов. Единственным участником закупок стало ООО ТД «Уральский завод противогололедных материалов». Контракты будут заключены на общую сумму 350 млн руб.

Напомним, в конце 2018 года администрация Перми сообщила о том, что в городе начнут применять современные смеси по типу «Бионорда», выпускаемого Уральским заводом противогололедных материалов. В начале 2019 года пермяки массово жаловались на гололед.