Ижевск занял 39-е место из 200 в рейтинге благосостояния граждан

Ижевск занял 39 место в рейтинге городов России по соотношению доходов и стоимости жизни граждан. Исследование проводилось в 200 городах, в опросе приняли участие более 90 тыс. человек, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.

Респондентам предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл. Ижевск набрал 4,3 баллов, что хуже прошлогоднего показателя на 0,6 балла. Помимо столицы Удмуртии в рейтинг попали Глазов, Воткинск и Сарапул — они набрали 4,1, 3,5 и 3,1 балла соответственно. Средняя оценка по России составила 3,9 баллов, что на 0,4 балла меньше, чем в прошлом году.

Больше всего удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни жители Кудрово, Мурино, Москвы, Тюмени, Мытищ и Реутова. Это города набрали 5,8, 5,3, 5,2, 5,2, 5,1 и 5,1 баллов соответственно. Последние места рейтинга заняли Шахты, Каменск-Шахтинский, Камышин, Свободный, Арзамас и Комсомольск-на-Амуре — они набрали 2,4, 2,5, 2,5, 2,5, 2,7 и 2,7 баллов. Лидерами по благосостоянию граждан среди городов-миллионеров стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Екатеринбург. Аутсайдерами — Волгоград, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону и Самара.