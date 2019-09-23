Один из поджигателей «Академии кофе» предстанет перед судом в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области отдала под суд 24-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном поджоге кофейни «Академия кофе» на Морском проспекте в Академгородке. Об этом сообщает региональная прокуратура, утвердившая обвинительной заключение.

По данным прокуратуры, обвиняемый входил в состав преступной группы, состоящей из шести человек, включая организатора. Сам поджог кофейни Академия кофе» на Морском проспекте произошел в ночь на 13 октября 2017 года. Согласно фабуле дела, группа поджигателей приехала на автомобилях Lada Granta и Nissan March к кофейне, затем один из подельников разбил витрину камнем, облил топливом фасад кофейни и поджег его. Сообщники поджигателя, в том числе и обвиняемый, следили за окружающей обстановкой. Когда кофейню охватил огонь, поджигатели скрылись с места преступления. В результате пожара, по данным силовиков, «Академии кофе» причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн руб., а сама фирма лишилась предполагаемой выручки в размере почти 3 млн руб.

После своего задержания молодой человек признал вину и дал показания на соучастников поджога. «С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а уголовное дело выделено в отдельное производство»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Первому фигуранту дела, который предстанет перед судом, инкриминируется ч. 2 ст. 167 УК РФ, по ней ему грозит пяти лет лишения свободы. Дело рассмотрит Советский райсуд Новосибирска.

Сеть кофеен «Академия кофе» основана бывшим топ-менеджером Traveler’s Coffee Константином Будановым и бывшим бар-менеджером сети «Шоколадница» Татьяной Павловой.

Илья Галагуз