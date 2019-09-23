Отопление в школах и детсадах Воронежа начнут включать с 26 сентября

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поставил перед подчиненными задачу начать пуск тепла в объекты социальной сферы — школы, детсады и больницы — с 26 сентября, сообщает пресс-служба мэрии. « Решение мэра связано с резким понижением температуры»,— пояснили там.

«Профильные службы администрации готовят соответствующий распорядительный документ и в оперативном режиме связываются с теплоснабжающими организациями для обеспечения подключения объектов к теплоснабжению. Подключение всех зданий займет какое-то время»,— рассказали в пресс-службе.

В мэрии пообещали дополнительно сообщить о дате начала периода теплоснабжения для многоквартирных домов, а также напомнили, что собственники жилья вправе самостоятельно определить дату пуска тепла. Для этого необходимо провести общее собрание жильцов, оформить решение протоколом и направить его в обслуживающую организацию.

Сергей Калашников