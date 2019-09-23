Выдача кредитных карт в Ростовской области выросла на 16,4%

В Ростовской области за январь-август этого года выдали 211,6 тыс. кредитных карт, что на 16,4% больше, чем за аналогичные период прошлого года, сообщает пресс-служба НБКИ. В соседнем Краснодарском крае рост составил 23,8% - с 256,4 тыс. за январь-август прошлого года до 317,3 тыс за аналогичный период в этом году. По количеству выданных кредитных карт регион занял третье место.

Самое большое количество новых кредитных карт выдали в Москве - 521,6 тыс. За ней идет Московская область с результатом 411,9 тыс.

При этом самый серьезный рост выдачи новых кредитных карт в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года среди 30 регионов-лидеров был зафиксирован в Республике Крым (34,8%), Ханты-Мансийском АО (30,3%) и Московской области (+24,3%).

«Сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным и востребованным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства. В отличие, например, от потребительских кредитов, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам. При этом заемщики получают привлекательные условия», - передает пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

В целом по стране количество выданных в январе-августе 2019 года кредитных карт за год увеличилось на 13,4% и составило 8,05 млн.

Дарья Голякова