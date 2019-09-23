В 2019 году Ак Барс Банк увеличил объемы льготного кредитования МСП

Ак Барс Банк подвел итоги в сфере льготного кредитования малого и среднего бизнеса: за первые 6 месяцев текущего года банк оказал финансовую поддержку в размере 3,5 млрд рублей.

Активная поддержка МСП – национальный проект, которому государство уделяет повышенное внимание. В 2019 году Минэкономразвития снизило минимальную сумму кредита с 3 млн до 500 тыс. рублей. Это мера поддержала микропредприятия, открыв им доступ к льготному финансированию. Повышение максимальной величины кредита на пополнение оборотных средств со 100 млн до 500 млн рублей дало доступ в программу для средних предприятий ряда отраслей промышленности, строительства, здравоохранения и других.

«Ак Барс Банк принимает активное участие в популяризации мер государственной поддержки бизнеса и стремится, чтобы они были максимально доступны для клиентов. Программа льготного кредитования МСП позволяет заемщикам существенно экономить на процентных платежах и получить кредит на самых выгодных условиях», — отмечает Антон Ключеров, директор дирекции продаж корпоративному бизнесу Ак Барс Банка.

Участие в государственных программах происходит в рамках стандартного кредитного процесса и освобождает бизнес от необходимости самостоятельного обращения за субсидиями. Заемщики получают кредит по сниженной ставке напрямую в банке.

Одна из самых востребованных среди предпринимателей программ господдержки – кредитование под 8,5%. Кредит можно оформить на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Банк выдает финансирование сроком до 10 лет на сумму до 2 млрд рублей.

Ак Барс Банк одобрил кредитную линию на сумму 180 млн рублей компании ООО НПП «РУ-Инжиниринг». Кредитные средства будут направлены на закупку основных комплектующих для поставок на РЖД в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте». Благодаря финансированию на сети железных дорог планируется внедрить энерго- и ресурсосберегающие технологии, которые повысят эффективность и техническое оснащение предприятий железнодорожного транспорта.

ООО НПП «РУ-Инжиниринг» занимается производством преобразовательной частоты, устройств плавного спуска, статистических генераторов реактивной мощности, программно-технических комплексов, стендового испытательного оборудования, робототехнических систем, энергозалов, блочно-модульных зданий.

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