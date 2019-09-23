В руководстве Челябинской области несколько кадровых перестановок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял ряд кадровых решений в кабинете министров региона и руководстве государственных учреждений. Полномочия сложил министр здравоохранения области Сергей Приколотин, он продолжит работу в качестве директора «Территориального центра медицины катастроф Челябинской области». На его место рассматривается кандидатура Юрия Семенова, который в настоящее время занимает должность главного врача ГБУЗ «Областной перинатальный центр», сообщает пресс-служба губернатора области.

Уволена глава регионального минсоца Татьяна Никитина. На ее место может быть назначена уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. Также не продлены контракты с первым заместителем министра экологии Ириной Хариной и первым заместителем министра здравоохранения Виталием Щетининым.

Кроме того, освобождены от занимаемых должностей начальник главного регионального управления Госжилинспекции Олег Датских и председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия области Александр Баландин. На место последнего претендует начальник отдела проведения контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексей Федичкин.

Министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов официально назначен Павел Рыжий.

На должность министра дорожного хозяйства и транспорта рассматривается кандидатура начальника управления дорожного хозяйства Алексея Нечаева. Александр Филиппов, который весной возглавил ведомство после увольнения Дмитрия Микулика, продолжит работу в министерстве на должности заместителя руководителя.

С остальными главами органов исполнительной власти региона заключены новые трудовые контракты, они сохранили свои посты и продолжат работу без приставки «и.о.».