Уральские налетчики на ювелирный магазин осуждены на 16 лет

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, Березовский горсуд вынес приговор двум местным жителям – сотруднику ЧОПа Андрею Янтемирову и его знакомому Олегу Казакову. Они были осуждены на 8 лет лишения свободы каждый за разбой на ювелирный магазин в Березовском. Как следует из материалов дела, Андрей Янтемиров работал в этом магазине и знал, когда в магазине не будут работать охранники и как работает система видеофиксации. Он договорился со своим знакомым напасть на магазин с газовым пистолетом и балаклавами. «В утреннее время 20 декабря 2018 года Янтемиров и Казаков, дождавшись, что из магазина выйдут все посетители, ворвались внутрь и, угрожая продавцам применением оружия, похитили ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму более 5 млн. рублей. С похищенным имуществом обвиняемые скрылись с места преступления, однако вскоре были задержаны «по горячим следам»»,— отмечается в решении суда. По версии следствия, мотивом нападения стала высокая кредитная нагрузка и игровая зависимость.