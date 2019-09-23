Губернатор рекомендовал мэру Екатеринбурга тщательнее отбирать подрядчиков

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, посвященную работам по благоустройству в городе. На ней глава региона указал на необходимость тщательного отбора подрядчиков, чтобы работы выполнялись своевременно и качественно, сообщает департамент информационной политики региона. Из областного бюджета на благоустройство Екатеринбурга выделено более 6,2 млрд руб.

Господин Высокинский пообещал, что все запланированные работы должны быть завершены к ноябрю. По его словам, при планировании благоустройства на 2020 год обязательно будет учтен неудачный опыт. «То, как сегодня работают подрядчики, нас не устраивает, нам на следующий год нужно менять подходы, систему работы с подрядчиками с точки зрения проведения конкурсов»,— сказал он.

Напомним, прошедшим летом жители Екатеринбурга выражали массовое недовольство тем, как выполняются работы по благоустройству: многие тротуары в центре города были разрыты, а работы на них не проводились либо проводились с плохим качеством.