Новое здание арбитражного суда в Уфе построит «дочка» «РусГидро»

Контракт на строительство нового здания арбитражного суда Башкирии в исторической части Уфы, на территории, расположенной напротив основного корпуса Башгосуниверситета, получила дочерняя структура «РусГидро» — АО «Гидроремонт-ВКК», сообщает РБК-Башкортостан. По данным издания, компания была признана победителем прошедшего в августе закрытого аукциона. Начальная цена контракта составляла 732 млн руб. Он предусматривает строительство семиэтажного здания площадью около 13 тыс. кв. м, рассчитанное на размещение 70 судей и 340 работников секретариата суда.

«Гидроремонт-ВКК» работает на рынке Башкирии с 2015 года. Тогда «дочка» «РусГидро» получила в Уфе свой первый крупный госконтракта — на строительство новой набережной реки Белой стоимостью 2,5 млрд руб. В 2016 году, по данным kartoteka.ru, предприятие получило контракт минэкологии Башкирии стоимостью 573 млн руб., содержание которого сервис не уточняет.

Ирина Самойлова