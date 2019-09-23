Метрополитен собирается повысить стоимость проезда
Тариф в 28 рублей за поездку не покрывает расходов.
Руководство транспортного предприятия обратилось в региональную службу по тарифам с просьбой рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда.
Руководство транспортного предприятия обратилось в региональную службу по тарифам с просьбой рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда. На метрополитене аргументируют свою позицию тем, что при действующей тарифе - 28 рублей за поездку - средняя стоимость проезда, с учетом перевозки льготников, составляет 21 рубль при себестоимости перевозки в 56 рублей.
Полтора миллиарда рублей в году убытков метрополитена сейчас покрываются из бюджетов города и области.
В последний раз тарифы на метро в Нижнем Новгороде повышались чуть более двух лет назад - в августе 2017 года.