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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Метрополитен собирается повысить стоимость проезда

Тариф в 28 рублей за поездку не покрывает расходов.

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Руководство транспортного предприятия обратилось в региональную службу по тарифам с просьбой рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда.


Руководство транспортного предприятия обратилось в региональную службу по тарифам с просьбой рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда. На метрополитене аргументируют свою позицию тем, что при действующей тарифе - 28 рублей за поездку - средняя стоимость проезда, с учетом перевозки льготников, составляет 21 рубль при себестоимости перевозки в 56 рублей.

Полтора миллиарда рублей в году убытков метрополитена сейчас покрываются из бюджетов города и области.

В последний раз тарифы на метро в Нижнем Новгороде повышались чуть более двух лет назад - в августе 2017 года.

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