Метрополитен собирается повысить стоимость проезда Тариф в 28 рублей за поездку не покрывает расходов.

Руководство транспортного предприятия обратилось в региональную службу по тарифам с просьбой рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда.

Руководство транспортного предприятия обратилось в региональную службу по тарифам с просьбой рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда. На метрополитене аргументируют свою позицию тем, что при действующей тарифе - 28 рублей за поездку - средняя стоимость проезда, с учетом перевозки льготников, составляет 21 рубль при себестоимости перевозки в 56 рублей.

Полтора миллиарда рублей в году убытков метрополитена сейчас покрываются из бюджетов города и области.

В последний раз тарифы на метро в Нижнем Новгороде повышались чуть более двух лет назад - в августе 2017 года.