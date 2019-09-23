Объем выданных в Удмуртии кредитных карт за январь-август вырос на 21,7%

В первые восемь месяцев 2019 года банки Удмуртии выдали 86,8 тыс. новых кредитных карт. Это на 21,7% больше показателя января-августа 2018 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России за обозначенный период выдали 8,05 млн новых кредиток, что на 13,4% больше, чем в прошлом году.

Наибольшее количество выданных кредитных карт за январь-август отметили в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Башкирии. Оно составило 521,6 тыс., 411,9 тыс., 317,3 тыс., 295 тыс., 244,2 тыс. и 235,5 тыс. единиц соответственно. Самую серьезную динамику роста выдачи новых кредиток зафиксировали в Крыму, Ханты-Мансийском АО, Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях — она составила 34,8%, 30,3%, 24,3%, 23,8% и 23,3% соответственно. Сокращение выдачи отметили только в Кемеровской области — оно составило 0,8%. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по обозначенному виду кредитования.

«Сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным и востребованным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства. В отличие, например, от потребительских кредитов, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по кредиткам»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.