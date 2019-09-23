Три студентки аграрных вузов Ростовской области получили гранты

Студентки аграрных вузов Ростовской области Екатерина Батлукова, Анна Полиева и Альвина Асатрян выиграли гранты на общую сумму 650 тысяч руб. на реализацию проектов в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщает управление информационной политики региона. Вручение проходило в рамках федеральной площадки «Молодые аграрии» в селе Натальевка Неклиновского района Ростовской области. В работе смены приняли участие более 500 ученых, предпринимателей, студентов сельскохозяйственных вузов и колледжей.

«Все участники – это, прежде всего, сельская молодежь и молодежь, занятая в агропромышленном комплексе», – передает управление слова председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Юрия Лескина .

Грантов были удостоены 19 человек из Волгоградской, Курской, Калининградской, Томской областей, Алтайского, Красноярского, Краснодарского и Пермского краев, а также республик Ингушетия, Бурятия, Башкортостан и Чечня. Самая большая сумма (2 млн руб.) досталась Владимиру Купину из Алтайского края.

Дарья Голякова