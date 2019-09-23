Близкая к Эртильскому маслозаводу растениеводческая компания обанкротилась

Арбитражный суд Воронежской области ввел признал банкротом ООО «Дубраваинвест», связанное с местным заводом растительных масел «Эртильский». Как сообщается в материалах дела, в компании открыто конкурсное производство на полгода. Вести процедуру будет Наталия Миронова из СРО «Сибирский центр экспертов антикризисного управления», которая ранее была временным управляющим компании.

«Дубраваинвест» ранее обратилась в арбитражный суд с иском о самобанкротстве. По данным Kartoteka.ru, единственным учредителем и гендиректором ООО «Дубраваинвест» является Малик Конаков — родственник находящегося в СИЗО совладельца и руководителя ООО «Завод растительных масел ''Эртильский''» Салиха Конакова. Господин Конаков в начале октября был арестован по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при возмещении около 12 млн руб. НДС в 2014 году.

ООО «Дубраваинвест» было зарегистрировано в 2004 году в Эртильском районе. Выручка компании в 2016 году составила 790,8 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.

Подробнее о бизнесе и банкротстве маслозавода «Эртильский» — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников