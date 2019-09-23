Винодельческую инициативу депутатов Кубани закрепили в законодательстве РФ

Государственная Дума РФ во втором чтении приняла два законопроекта, направленных на поддержку российских виноделов. Речь идет о поправках в Налоговый и Бюджетный Кодексы России. Их суть заключается в том, что фермеры-производители подакцизной продукции смогут рассчитывать на государственную поддержку. Ранее представители МСП получать ее были не в праве.

Инициатива по внесению изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которая как раз предусматривала исключение несогласованности норм федерального законодательства в части оказания финансовой поддержки российским виноделам, поступила от депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. В мае этого года она была разработана аграрным комитетом ЗСК, а после одобрена Советом законодателей края и направлена в Госдуму.

«Мы полностью поддерживаем решение коллег из федерального центра. Оно имеет исключительную важность для нашего региона и позволит в дальнейшем в полной мере развивать не только у нас, но и в стране в целом одно из важнейших направлений сельского хозяйства», - говорит Юрий Бурлачко. По его словам, после того как поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы вступят в силу, виноделие в Краснодарском крае перейдет на более высокий этап своего развития.

Василий Хитрых