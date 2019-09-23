В Пензенской области планируется привить от гриппа и ОРВИ 138 тысяч детей

В Пензенской области планируется привить от гриппа 740 тыс. человек, из которых 138 тыс. – дети. Такие данные губернатору Ивану Белозерцеву предоставило региональное министерство здравоохранения.

Губернатор поставил задачу активнее проводить информирование населения о вакцинации.

В целом в регионе наблюдается позитивная тенденция к снижению уровня заболеваемости. Начиная с 2006 года, в области полностью исключены случаи заболевания дифтерией и эпидемическим паротитом.

Уровень заболеваемости вирусными инфекциями в прошлом году в Пензенской области был «значительно ниже», чем в среднем по стране, подытожил Иван Белозерцев.

В 2018 году от гриппа было привито 129 тыс. детей и 541 тыс. взрослых.

Иван Сергеев