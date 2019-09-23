Торговые объекты в парках Казани принесли 9 млн рублей в городской бюджет

Свыше 9 млн руб. поступило в этом году в бюджет Казани за счет размещения торговых объектов в городских парках. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

По его словам, на аукционе были разыграны 53 объекта. «Это значит, что и предприниматели чувствуют себя более уверенно в сфере бизнеса в общественных пространствах, и мы уже видим внебюджет 2020 года для планирования и распределения наших потребностей», — сказал господин Закиров.

Он добавил, что в ближайшее время планируется объявить аукцион на размещение объектов торговли в парках и скверах в зимний период. Речь идет о фуд-траках, точках проката, горок и горячего питания.

Напомним, массово продавать сезонные права на размещение торговых точек в общественных пространствах под контролем дирекции начали в прошлом году. Тогда разыграли 21 лот, общая стоимость которых составляла 1,5 млн руб.

"Ъ-Казань"