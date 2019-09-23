Фонд защиты прав дольщиков добился банкротства застройщика в Кузбассе

Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом застройщика «Феникс-строй» по заявлению Фонда защиты прав участников долевого строительства. Как говорится в решении суда, в отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на один год.

По материалам арбитража, заявление было подано фондом из-за наличия задолженности застройщика на сумму 21 млн руб., неисполнения им обязательств по передаче дольщикам жилых помещений и приостановкой операций по счетам компании. Судебное заседание, на котором рассмотрят отчет конкурсного управляющего, пройдет в сентябре следующего года.

ЕСК «Феникс-строй» возводил 16-этажный 240-квартирный жилой дом на улице Тухачевского в Кемерово (жилой комплекс «Старт»), а также реконструировал 4-этажный дом на улице Сарыгина. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициар ЕСК «Феникс-строй» — его директор Зоя Латынина (100%).

В сентябре вице-губернатор Кузбасса по строительству Глеб Орлов провел заседание штаба по вопросам восстановления прав дольщиков. По информации пресс-службы департамента строительства, специалисты оценили, что на завершение строительно-монтажных работ дома по улице Тухачевского понадобится около года. К работам перейдут после окончания формирования реестра кредиторов и передачи объекта региональному фонду защиты прав дольщиков.

Ранее госстройнадзор выявил при проверке работ по достройке дома на улице Сарыгина отступления от проектной документации. В частности, не выполнена огнезащита деревянных и металлических конструкций на кровле здания, а в подвале дома обнаружены не описанные в проекте нежилые помещения.

Юрий Зуев