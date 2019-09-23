Думу Чусового возглавил сотрудник ЧМЗ

Сегодня состоялось первое заседание думы Чусовского городского округа. Депутаты выбрали председателя представительного органа. Им стал бывший заместитель председателя земского собрания Чусовского района, начальник отдела АО «Чусовской металлургический завод», избравшийся в думу от «Единой России», Константин Адаменко. По информации “Ъ-Прикамье”, его кандидатуру поддержали 16 депутатов, шесть человек высказались против, двое воздержались. В качестве альтернативного кандидата был предложен депутат от ЛДПР Андрей Захаров. Спикер будет работать на общественных началах.

Заместителем председателя думы избрана директор частного учреждения дополнительного профессионального образования «Школа иностранных языков» самовыдвиженец Наталья Журавлева. Ее поддержали 17 депутатов.