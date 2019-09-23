В Липецкой области зафиксирован самый высокий рост зарплаты в Черноземье

Заработная плата в первом полугодии среди регионов Черноземья наиболее заметно выросла в Липецкой области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».В этом регионе показатель увеличился на 10%, до 29,4 тыс. руб. Это один из самых динамичных приростов в России.

В Курской области показатель увеличился на 6,9%, до 27,3 тыс. руб. Такую же динамику показала и Тамбовщина, но в абсолютных цифрах здесь самая низкая средняя зарплата в макрорегионе — 23,9 тыс. руб.

В Белгородской области прирост средней зарплаты составил 6,6%, до 28,6 тыс. руб. В Воронежской области средняя зарплата в первом полугодии выросла на 6,5% и составила 28,3 тыс. руб. Самый низкий прирост в Черноземье зафиксирован в Орловской области — 5,8%, до 24,8 тыс. руб.

В целом России сильнее всего средние заработные платы увеличились в Магаданской области (на 11,6%), а меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%).

Сергей Калашников