В Ростове-на-Дону к десяти годам колонии приговорили приверженца ИГ за попытку теракта

В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) огласили приговор по делу 29-летнего жителя Северной Осетии Тимура Албакова. Он обвиняется в приверженности к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а также в покушении на теракт и в незаконном приобретении, хранении боеприпасов. В суде сообщили, что Албакова признали виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям и приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, назначив штраф 10 тыс. руб.

По версии следствия, весной 2018 года Албаков решил вступить в ИГ и намеривался совершить террористический акт в селе Чермен, Пригородного района Республики Алания. В соцсети он познакомился с человеком, который передал ему инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и методички о способах ведения разведывательной деятельности и убийства людей. Задуманное Албаков реализовать не успел, поскольку был задержан силовиками. При обыске в его доме правоохранители обнаружили СВУ. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону