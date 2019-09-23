Спикером Нытвенской думы стал экс-глава сельского поселения

На первом заседании думы Нытвенского городского округа был избран председатель представительного органа. Как сообщается на официальном сайте Нытвенского муниципального округа, им стал экс-глава Чекменевского сельского поселения Александр Кобелев. Его кандидатуру поддержали 16 из 19 присутствовавших депутатов. Работать председатель будет на непостоянной основе. Такое решение обусловлено экономией бюджетных средств. Заместителем председателя стал Виталий Попов, который до этого возглавлял думу Нытвенского городского поселения.

Проект объединения всех поселений Нытвенского района в единый городской округ был одобрен заксобранием Пермского края в апреле этого года. В начале сентября состоялись выборы в думу городского округа. В ближайшее время по итогам конкурсного отбора депутатам предстоит выбрать главу округа.