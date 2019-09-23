В части Западного микрорайона Ростова сутки не будет воды

В Ростове на сутки отключат холодное водоснабжение на нескольких улицах, сообщается на сайте «Ростовводоканала». Воды не будет в границах ул. 2-я Краснодарская, ул. Сказочная, ул. Каширская, ул. Малиновского, пр. Коммунистический, ул. Труженников, СТ «Победа», СТ «Дон», ул. Извилистая, СТ «Красный садовод».

Воду отключат 24 сентября в 09:00, а включат обратно в 25 сентября в 09:00. Причина для таких мер - переврезка водопроводной линии диаметром 500 мм по ул. 2-я Краснодарская, от дома №149 до №153.

Дарья Голякова