Смольный и застройщик обменяются участками

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и строительная компания — ООО «Петра-8» обменяются земельными участками, расположенными в Московском районе, на Пулковском шоссе.

Как пояснили в комитете, участок, находящийся в собственности стройкомпании, необходим городу для строительства распределительной подстанции для подключения двух соседних школ. Взамен компании «Петра-8» будет предоставлен для завершения строительства детского дошкольного учреждения на 300 мест по адресу: Пулковское шоссе, уч. 8 (южнее д. 38, к. 4, литера Т по Пулковскому шоссе). Цена наделов равнозначна.