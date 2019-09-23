В отношении директора ООО «Трансмост Сочи» возбудили уголовное дело

Следователи Хостинского отдела Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудили по материалам прокуратуры уголовное дело в отношении 41-летнего директора ООО «Трансмост Сочи». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы 442 сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, с апреля по июль 2019 года директор организации закопил задолженность по зарплате перед 442 сотрудниками в размере 43,7 млн руб. При этом, как сообщили в следственном ведомстве, у подозреваемого была реальная возможность для погашения задолженности, но деньги он использовал на иные нужды.

В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Трансмост Сочи» зарегистрировано в курортной столице в 2013 году как предприятие по строительству автодорог и магистралей. Уставный капитал общества 500 тыс. руб. Его директором и владельцем 100% доли в уставном капитале значится Сергей Рогов. Выручка компании за 2018 год составила 948,5 млн руб., чистая прибыль – 66,3 млн руб.

Дмитрий Михеенко