Администрацию поселка в ХМАО обязали очистить сточные воды

Сургутский районный суд обязал администрацию поселка Нижнесортымский (Ханты-Мансийский автономный округ) очистить сточные воды до 2020 года, а администрацию Сургутского района и МУП «ТО УТВиВ №1» — прекратить сброс неочищенных сточных вод Пим без разрешений. Как уточнили в прокуратуре региона, суд апелляционной инстанции подтвердил незаконность действий мэрии.

По материалам дела, с июля 2017 года канализационные очистные сооружения поселка выведены из эксплуатации. Однако администрация Сургутского района и МУП «ТО УТВиВ №1» использовали очистные сооружения, сбрасывали сточные воды в реку без необходимых разрешений.