Напавшие на главного медика УФСИН в Петербурге осуждены на три года колонии

Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о нападении на начальника медико-санитарной службы УФСИН полковника Бадрудина Дамаданова. Фигурантами по этому делу проходили Альберт Бахлин и Владимир Бахлин, признанные судом виновными по пп. г,з ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), и Андрей Белов, признанный виновным в пособничестве в совершении данного преступления. Один из братьев Бахлиных получил 3 лет 2 месяцев в ИК общего режима, второй — 3 года в ИК строгого режима, Белов осужден на 2 года условно, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Фигуранты дела свою вину признали и планировали примириться с потерпевшим, чего, однако, не произошло. Последний просил изменить квалификацию деяния на ч.3 ст.30-ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), но суд в этом отказал, удовлетворив иск потерпевшего на 900 тыс. рублей.

Напомним, что нападение на сотрудника УФСИН Бадрудина Дамаданова произошло в ноябре 2017 года. Злоумышленники нанесли полковнику множественные удары неустановленными металлическими предметами по голове, после чего с места происшествия скрылись. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где находится в реанимации.