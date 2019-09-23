Представительство МИД России в Краснодаре расширили за счет Адыгеи

Полномочия структуры МИД России в Краснодаре расширили за счет Республики Адыгея. Об этом на недавней встрече с председателем Законодательного собрания Краснодарского края Юрием Бурлачко сообщил и. о. руководителя представительства ведомства в кубанской столице Сергей Манько.

По словам господина Манько, регион входит в зону ответственности 17 представительств иностранных государств. Речь идет о семи генконсульствах, двух отделений посольств и восьми почетных консульств, часть из которых расположена на территории Краснодарского края. При содействии представительства МИД РФ регион заключил 19 соглашений с зарубежными партнерами. «Наша деятельность в особенности актуальна для Кубани, поскольку она может быть отнесена к регионам, ориентированным на экспорт – он в крае в два раза превышает импорт», – сказал Сергей Манько.

Он также предложил приглашать сотрудников дипломатических миссий на различные мероприятия краевого уровня, чтобы задействовать их ресурсы в продвижении экономических возможностей Краснодарского края.

По словам Юрия Бурлачко, ЗСК имеет собственный опыт выстраивания межпарламентских связей с зарубежными коллегами. За годы работы в кубанском парламенте с целью обмена опытом побывали парламентские делегации различных государств, подписаны соглашения о сотрудничестве.

Василий Хитрых