В Уфе состоялась премьера фильма «Сестрёнка» по повести Мустая Карима

22 сентября в ГКЗ «Башкортостан» состоялся премьерный показ фильма «Сестрёнка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома».

Зрителям картину представили режиссёр Александр Галибин, исполнители главных ролей Марта Тимофеева, Арслан Крымчурин, Юсуф Рахметов, автор сценария Айдар Акманов, продюсер фильма Дмитрий Фикс, учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов. Показ посетил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров с супругой.

«Для нас это очень важное и серьёзное событие в жизни. И потому, что это касается Мустая Карима - человека, который вошёл в наши сердца, с которым мы долго жили и когда готовили картину, и когда снимали её. И его слово, и его язык, и башкирская культура - всё это нам очень дорого, и мы очень бережно относились к каждому слову и детали в этой картине. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто нам помогал», - сказал режиссёр Александр Галибин перед премьерным показом в Уфе.

«Сегодня вы увидите плод большой коллективной любви. Это любовь к Мустаю, к башкирскому языку, к Башкортостану. То, насколько филигранно слово Мустая будет сегодня звучать с экрана, - это большое счастье, - отметил внук поэта Тимербулат Каримов. - Очень промыслительно, что в год своего 100-летия Мустай возвращается домой через голоса и глаза детей».

«Я очень полюбила Башкирию за время съёмок. Здесь очень красивая природа, очень красивые и добрые люди. Здесь у меня появилось много друзей, - рассказала актриса Марта Тимофеева. - Я очень рада, что я стала частью этого фильма и работала с такими замечательными людьми. Мне кажется, что этот фильм должен понравиться и взрослым, и детям, потому что он добрый, трогательный и настоящий».

«Я очень рад, что познакомился с такими замечательными людьми. Во время съёмок мы стали одной большой и дружной командой. Особенно я подружился с Мартой, она мне стала близка, как родная сестра», - отметил актёр Арслан Крымчурин.

Приветствие организаторам и гостям премьерного показа направил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. «Как и его литературная основа, фильм пронизан светлыми идеалами доброты и дружбы, неся в себе глубокий гуманистический посыл. Он не только рассказывает интересную и трогательную историю, но и формирует у юного зрителя правильные жизненные ориентиры, учит искренности, уважению, человечности, любви к ближнему. Уверен, что «Сестрёнка» подарит множество ярких эмоций и незабываемых впечатлений зрителям всех поколений», - отметил министр.

Военная драма «Сестрёнка» снята кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима. Премьера фильма состоялась 17 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион». В широкий прокат картина вышла 19 сентября. Прокатом киноленты занимается компания Walt Disney.