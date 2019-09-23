В Ростове экс-госинспектора труда осудили за взятку

Кировский районный суд Ростова приговорил бывшего главного инспектора Государственной инспекции труда Ростовской области к штрафу 200 тыс. руб. за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) . Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Подсудимый также на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных функций на государственной службе.

Суд установил, что подсудимый выявил нарушения во время проверки трудового законодательства в Эксплуатационном локомотивном депо станции Батайск Северо-Кавказской железной дороги. За предупреждение в качестве наказания вместо штрафа инспектор получил взятку в размере 30 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Дарья Голякова