На Ямале создадут региональный центр по выплате пенсий

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют создать региональный центр по выплате пенсий и обработке информации, сообщила пресс-служба губернатора.

По словам главы окружного отделения Пенсионного фонда РФ Таисы Колоколовой, нововведение разделит функции между клиентскими службами в территориальных органах и центром. В частности, новый центр займется сбором и обработкой информации граждан, взаимодействием с кредитными организациями и почтой, контролем правильности начисления сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, пояснила она.

Сейчас 143 тыс. ямальцев получают пенсии, 21 тыс. — ежемесячные выплаты, 43 тыс. — владеют сертификатом на материнский капитал. Около 12 тыс. пенсионеров ежегодно получают компенсацию льготного проезда.