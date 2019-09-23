В Самаре экс-полицейские получили реальные сроки за покушение на мошенничество

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор бывшим сотрудникам полиции Алексею Зюзину, Антону Зоткину и Алексею Обидину. Мужчины признаны виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

«Приговором федерального суда Красноглинского района Самары Зоткину и Зюзину назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год три месяца, Обидину в виде лишения свободы условно сроком в один год»,– говорится в сообщении.

Как выяснили следователи и как установил суд, в ноябре минувшего года экс-полицейские получили через посредника от подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью человеку (ст. 111 УК РФ) часть незаконного вознаграждения на сумму 50 тыс. руб. Деньги передавались за непроведение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий.

В том же месяце обвиняемые получили через того же посредника 550 тыс. руб. После этого их задержали сотрудники УФСБ по Самарской области.

Георгий Портнов