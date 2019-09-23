В Ростовской области ожидается прохладная неделя

На этой неделе в Ростовской области ожидается прохладная погода с небольшими кратковременными дождями, сообщает Росгидрометцентр.

В понедельник, 23 сентября, температура днем составит +17°С , ночью опустится до +9°С. Возможен небольшой кратковременный дождь. Во вторник днем ожидается до +16°С, ночью — до +8°С, переменная облачность без осадков. Самым теплым и солнечным днем недели будет среда. Днем воздух прогреется до +20°С, а ночью температура снова опустится до +8°С. В четверг днем ожидается до +19°С, облачно, без осадков. Ночью похолодает до +11°С, возможен кратковременный дождь. В пятницу также облачно, временами ожидается дождь. Температура днем до +20°С, ночью — до +10°С

Дарья Голякова