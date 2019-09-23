«Эфко» открыла венчурный фонд на $50 млн

Группа компаний «Эфко» (основные активы расположены в Черноземье) запустила венчурный фонда ранних стадий Fuel For Growth объемом $50 млн, сообщает пресс-служба компании. «Фокус фонда будет сосредоточен преимущественно на инвестициях в фудтех. Это проекты, способные глобально изменить индустрию питания, ориентированные на популяризацию здорового образа жизни, сохранение экологического баланса и укрепление продовольственной безопасности»,— пояснили в «Эфко».

Там отметили, что кроме финансирования фонд предлагает стартапам отраслевую экспертизу по всей цепочке создания пищевых технологий, включая доступ к рынку. По данным компании, уже сейчас на рассмотрении находится около десятка зарубежных проектов, первые сделки планируются к концу 2019 года.В «Эфко» также сообщили, что планируют привлекать в фонд других инвесторов, в том числе зарубежных.

Сергей Калашников