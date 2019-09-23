«Евраз» инвестирует 1 млрд рублей в строительство печей обжига известняка

«Евраз ЗСМК» инвестирует в строительство двухшахтных печей обжига известняка более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба компании. Реализовать проект планируется к 2022 году.

Экономический эффект от ввода новых печей составит порядка 400 млн руб. в год за счет снижения энергоресурсов и затрат на обслуживание оборудования. Сегодня цех обжига известняка «Евраз ЗСМК» производит около 560 тыс. т извести в год для повышения качества агломерата для доменных печей и в конвертерном производстве для удаления вредных примесей фосфора, серы и получения качественной стали, говорится в сообщении.

«Евраз ЗСМК» — крупнейший в Сибири предприятие по производству стали. Общая производительность сталеплавильного производства завода составляет 8 млн т в год.

Оксана Павлова