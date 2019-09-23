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ФК «Краснодар» проиграл ЦСКА и опустился на четвертую строчку турнирной таблицы

В минувшее воскресенье, 22 сентября, в Москве ФУ «Краснодар» сыграл в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги со столичным ЦСКА. Встреча завершилась в пользу «армейцев» со счетом 3:2.

Как сообщили в пресс-службе краснодарского клуба, все три мяча «быки» пропустили еще в первом тайме. Два года в ворота «черно-зеленых» отправил Никола Влашич (один гол с пенальти), еще один мяч в дальний угол ударом с линии штрафной забил Федор Чалов.

Во втором тайме два мяча в сетку ворот ЦСКА отправил Маркус Берг, однако преимущества в игре «Краснодару» достичь так и не удалось.

В настоящее время футбольный клуб долгое время лидирующий в турнирной таблице РПЛ этого сезона, опустился на четвертую строчку. У «быков» на 10 сыгранных игр – 20 очков. В тройке лидеров – «Зенит» (23 очка), ЦСКА (22 очка) и «Ростов» (20 очков).

Василий Хитрых


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