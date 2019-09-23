В Тамбовской области могут построить 15 метановых заправок за три года

Депутаты тамбовской облдумы на заседании 20 сентября приняли постановление, регламентирующее строительство в регионе 15 метановых газовых заправок за ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Проект оценивается в 1,5 млрд руб. Строительство будет финансироваться за счет федерального, регионального и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных средств.

Как пояснил на заседании руководитель управления автомобильных дорог и транспорта области Альберт Чурилов, в регионе используются 65 автобусов с двигателями на газомоторном топливе, их количество собираются увеличить до 80. При этом в области лишь две метановых заправки — в Тамбове и Моршанске.

Планируется, что новые метановые заправки расположатся в Мичуринске, Кирсанове, Уварове, а также на федеральных трассах, которые проходят через регион. Также одна из первых АГЗС начнет работать в январе 2020 года в Тамбове.

Сергей Калашников